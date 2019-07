Сериалът „Чернобил“ с 19 номинации за „Еми“

Покъртителната драма „Чернобил“ бе отличена с най-много номинации в категорията за лимитиран сериал за телевизионните награди „Еми“, пише Cinefish.

Новото шоу, което е копродукция между HBO и Sky Atlantic, ще се бори за статуетките в 19 категории. Така то се превърна в третото по брой на номинации шоу тази година след „Игра на тронове“ и „The Marvelous Mrs Maisel“.

В категорията за лимитиран сериал „Чернобил“ ще се конкурира с „Escape At Dannemora“, „Fosse/Verdon“, „Отворени рани“ и „When They See Us“. Джаред Харис е номиниран за главна мъжка роля, а Емили Уотсън и Стелан Скарсгард са номинирани за поддържащите си роли. Сред останалите номинации в по-важните категории са тези за режисура, сценарий, дизайн на продукция, грим и прически и операторско майсторство.

Продуциран от Джейн Фитърстоун и създаден от Крейк Мейзин, новият сериал предизвика небивал интерес. От HBO се похвалиха, че той е бил гледан от 8 милиона зрители по време на излъчването му между 6 май и 3 юни. Рейтингът му е по-висок от този на сериала с Ейми Адамс „Отворени рани“, като единствено го изпреварва другият обсъждан сериал на канала – вторият сезон на „Големите малки лъжи“.

Според Sky излъчването на „Чернобил“ във Великобритания се радва на третия по сила рейтинг за оригинална драма, а само първият му епизод е бил гледан от 1,7 милиона зрители.

Иначе „Игра на тронове“ счупи всички рекорди, след като бе отличен с 32 номинации за 71-вите награди „Еми“. Кит Харингтън и Емилия Кларк ще се борят за статуетки като актьор и актриса в главна роля, а Питър Динклидж отново се включва в надпреварата за поддържащ актьор.

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК - https://petel.bg/registration.html