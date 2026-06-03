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Серина Уилямс се връща на корта на 44 години

03.06.2026 / 00:30 0

Кадър: Ютюб

Дългогодишната №1 в тениса Серина Уилямс обяви завръщането си на корта на 44 години. Тя е прекарвала 319 седмици като първа в света, 186 от тях последователни. Има 23 титли от Големия шлем, общо 73 от всички турнири в тура, 4 златни медала от олимпийски игри (3 на двойка и 1 на сингъл), пише btvsport

Тя ще играе на трева на турнира в Куинс, който трябва да се проведе от 8 до 14 юни и да бъде "генерална репетиция" преди "Уимбълдън". 

Първо организаторите съобщиха новината с гордост, а след това самата тя потвърди с клип за бранда за спортни стоки, с който си сътрудничи. 

"Трябва да си сменя номера", казва Серина на фона на непрестанния звън и с текста "Явно всички са разбрали новината!".

Клипът предизвика огромна вълна от реакции, а куп спортни знаменитости поздравиха американката за него.

Последният мач на тенис звездата е от 2022 г. Тогава, на Откритото първенство на САЩ тя отпадна в третия кръг на надпреварата, като загуби от Алия Томлянович. 

Серина завърши годината като 320-а в света, а причината за оттеглянето ѝ не бе само спортна.

През август 2023 г. Уилямс роди втората си дъщеря Адира. Така семейството ѝ вече е от четирима - тя, съпругът ѝ Алексис, каката Олимпия (родена през 2017 г.) и бебето, което вече порасна. 

Завръщането ще бъде второ за нея на корта, след като тя си даде почивка и около първата бременност през 2017 г. Тогава обаче отсъствието ѝ бе значително по-кратко - от април до декември.

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