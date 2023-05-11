Сериозен инцидент край Велико Търново

снимка: Булфото, архив

Тир се обърна на пътя Велико Търново – Русе между селата Самоводене и Поликраище. Инцидентът стана този следобед.

Временно е ограничено движението по пътя Велико Търново - Русе, заради обърнат товарен автомобил, предава Нова тв.

По първоначална информация при катастрофата е пострадал 48-годишният водач на товарния автомобил.

Той е откаран в болницата във Велико Търново за преглед. Пробата му за алкохол е положителна. Автомобилите се пренасочват по обходни маршрути.

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