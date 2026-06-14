Сериозен недостиг на спасители по морето

Кадър БНТ

Българското Черноморие е изправено пред сериозен недостиг на морски спасители в началото на летния сезон въпреки масовото увеличение на заплатите с 20%, съобщават от БНТ днес, 14 юни 2026 година. Тъй като заетостта по плажовете е изцяло сезонна, концесионерите все още не могат да запълнят задължителния общ капацитет от 1 500 до 1 700 служители, оставяйки стотици позиции празни броени седмици преди пиковия туристически наплив.

Младите кадри в сектора са голяма рядкост, а ежедневната работа изисква огромна и непрекъсната концентрация по постовете. На Южния плаж в Несебър спасителите споделят, че най-сериозното напрежение на терен често не идва от вълните или опасните мъртви течения, а от безотговорното поведение на самите летовници.

Тихомир Георгиев: Спасителството е 70% наблюдение. Като цяло най-добрият спасител е сухият спасител, който може да предотврати инцидента преди изобщо да се е случил.

Григор Станчев: Има хора, които на червен флаг си влизат… Многократно съм влизал вътре в морето да вадя хора, след като не чуват изобщо указанията ни, свирки, изобщо абсолютно нищо – трябва да има глоби.

Въпреки че през тази година месечните възнаграждения бяха повишени и вече варират стабилно между 1 200 и 1 500 евро, намирането на желаещи остава критично. Основната спирачка пред кандидатите е краткосрочният характер на работата по ивиците. Само в рамките на една от големите водноспасителни служби в момента продължава активното издирване на поне 100 служители, за да бъдат обезпечени постовете под нейния контрол.

Иван Георгиев: Всяка година става все по-трудно за професията спасител да се намират желаещи. Дори и да имаме, и да има кажем сумата х по 5 да бъде увеличена, пак ще има момент, в който ние няма на кого да ги дадем.

Заради острата липса на човешка сила, част от плажовете по Южното Черноморие започнаха да внедряват нетрадиционни технологични алтернативи. На плаж "Бутамята" от няколко дни официално оперира първият в страната безпилотен дрон за водно спасяване, който може за секунди да достави спасително средство до застрашен във водата човек.

Ивайло Илиев: Управлява се чрез дистанционно. По много по-бърз начин може да се достигне до удавник, много по-бързо отколкото спасител би успял да го направим това нещо.

Представителите на бранша обаче остават категорични, че машините могат да бъдат единствено помощно средство в критична ситуация. Основният стълб за сигурността по плажовете си остава стриктното спазване на флаговата сигнализация и разпоредбите на обучените специалисти на сушата, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел",

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