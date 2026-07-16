Сериозен ръст на случаите на домашно насилие в Шумен

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През първата половина на годината се наблюдава ръст на случаите на домашно насилие в Шуменско. Новообразуваните дела за такива престъпления са 99 (при 79 за първото шестмесечие на 2025 г.), отчитат от ОД на МВР, цитирани от Shum.bg .

Задържа се тенденцията кражбите да заемат най-голям относителен дял от битовата престъпност. За първите шест месеца на годината са разследвани общо 183 дела за кражби, като 125 от тях са новообразувани през периода. Изпратени към съда и прокуратурата с приключено разследване са общо 115 дела от тази категория.

Разследвани са 185 дела за шофиране след употреба на алкохол или наркотици, като 109 са новообразувани. В тази категория са образувани най-много бързи полицейски производства – 61. За периода са иззети 55 автомобила на виновни водачи, а с влезли в сила 59 присъди в полза на държавата са отнети 27 превозни средства.

Отчита се трайна положителна тенденция при противодействието на разпространението, държането и отглеждането на наркотични вещества. Разследвани са общо 141 производства, от които новообразуваните са 107 (при 89 за същия период на 2025 г.).

Висок дял в разследванията на шуменската полиция заемат случаите на принуда (128 разследвани, от тях 94 новообразувани, измами - (101 разследвани/56 новообразувани), документни престъпления (82 разследвани), хулиганство (65 разследвани) и ПТП с телесни повреди (68 разследвани).

От Областната дирекция на МВР в Шумен отчитат повишена динамика и по-голяма натовареност на разследващите полицаи през първото шестмесечие на 2026 г. в сравнение със същия период на предходната година. През първото полугодие на 2026 г. разследващите полицаи в дирекцията са работили по общо 1884 досъдебни производства, което е със 102 повече спрямо същия период на 2025 г. През отчетния период са започнати 1160 нови разследвания (ръст с 59 спрямо първото полугодие на 2025 г.).

Изпратени в прокуратурата са общо 1102 приключени дела (при 1094 за м.г.). От тях 449 са с мнение за повдигане на обвинение и предаване на съд, което бележи увеличение с 19 случая спрямо първото шестмесечие на миналата година. Разкриваемостта за периода е повишена. За първото шестмесечие на 2026 г. е 47.89 %, а за първото полугодие на 2025 г. е била 46.53%.

В края на отчетния период броят на останалите неприключени производства е 782.

Редактор "Екип на Петел",

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