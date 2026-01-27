Сериозен ръст на турските туристи във Варна

Пиксабей

Над 70% ръст на турските туристи е отчетен във Варна. Увеличението е от 10 000 на близо 17 000 за година. Това каза зам.-кметът на Варна Снежана Апостолова.

Според нея потенциалът е много по-голям, но развитието на този пазар е пряко зависимо от визовия режим - въпрос, който не е в правомощията на местната власт.

Положителна тенденция е отчетена и при германския пазар, където миналата година туристите са се увеличили с около 30 на сто, основно заради допълнителните полети, каза тя, цитирана от Радио Варна.

За предстоящия сезон обаче тя е по-предпазлива с прогнозите, тъй като по думите й авиокомпанията, която е изпълнявала полетите в края на миналата година, се е отказала, най-вероятно поради недостатъчна рентабилност.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!