Серия от силни трусове край Япония, но предупреждението за цунами отпада

илюстрация: Пиксабей

Японската метеорологична агенция съобщи, че е било регистрирано силно земетресение с магнитуд 6,9 по предварителни данни край северното крайбрежие на Япония, предаде "Асошиейтед прес".

Земният трус е разтърсил бреговете на японската префектура Ивате и е бил на дълбочина 10 км под морската повърхност.

Японската метеорологична служба отмени кода за цунами, след като слабо вълнение удари северното крайбрежие на страната, съобщи "Франс прес".

Японските сеизмолози заявиха, че е имало и няколко вторични земетресения с магнитуд между 5,3 и 6,3.

Цунамито, достигнало префектура Ивате, беше толкова слабо, че експертите не успяха да го измерат с точност, заяви метеорологичната агенция. Първото предупреждение бе за възможни вълни до един метър, но местни пристанища в последствие съобщиха за поява на вълни с височина до 20 сантиметра, предаде БТА.

