Серия от смъртни случаи всяха страх в Истанбул, хората се притесняват да ядат дюнери
снимка pexels
Серия от случаи на отравяне, регистрирани през последните седмици след трагичната смърт на германско семейство, посетило Истанбул, предизвикаха широко разпространени опасения относно безопасността на храните и причиниха огромни икономически загуби за уличните търговци, ресторанти и хотели в ключови туристически райони. Страхът е толкова голям, че продажбите на улична храна в някои части на града са спаднали с до 80 процента, съобщава хърватската медия "Индекс", позовавайки се на Hurriyet Daily News.
Според Асоциацията на всички ресторантьори и туризъм (TÜRES), уличните търговци на храна в област Бешикташ са отчели спад на продажбите на печени картофи, миди и кокореч - ястие, приготвено от агнешки черва - с повече от 80 процента през първите дни след инцидента. Кебап магазините и магазините за дюнер с пиле също отчитат загуби до 25 процента, докато онлайн поръчките за храна са намалели с почти същия темп.
Представителят на TÜRES Ридван Туршак заяви пред Hürriyet, че продажбите „все още са с около 40 процента под нивата преди инцидента“, добавяйки, че най-резкият спад е регистриран в Ортакьой, част от Бешикташ, която отдавна е синоним на уличната хранителна култура на Истанбул.
Инцидентът, който паникьоса хората
Кризата започна, след като германско-турско семейство, отседнало в хотел в квартал Фатих, се разболя на 12 ноември, след като яде улична храна в Ортакьой, и по-късно почина, което предизвика спекулации, че причината е замърсената храна. Въпреки че по-късно съдебните експерти посочиха алуминиев фосфид, използван в хотела за борба с вредителите, като вероятна причина за смъртта, Туршак отбеляза, че първоначалният фокус върху уличната храна веднага разклати доверието на потребителите и отблъсна купувачите от малките търговци, предаде днес.бг.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!