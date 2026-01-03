Серия от спешни мисии на медицинските хеликоптери в първите дни на 2026 г.

Снимка: Булфото

Две паралелни мисии на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ) бяха реализирани на 3 януари от екипите на оперативните бази в Сливен и София, съобщиха от ЦСМПВ.



Първият сигнал за искане на въздушен транспорт е подаден към Координационната централа на ЦСМПВ от МБАЛ „д-р Иван Селимински“ в Сливен за дете на 1 година и 7 месеца, в тежко състояние. Полетът беше осъществен от Сливен до летище София, предава bTV. От там екип на СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев", ръководен от директора на лечебното заведение д-р Благомир Здравков, с детски реанимобил поема малкия пациент.

В същото време бе осъществена и втора мисия по въздух от дежурните екипи на регионална база – София. Спешна помощ по въздуха е била необходима за мъж в крайно тежко състояние.



Първоначално той бил настанен в МБАЛ "д-р Стамен Илиев" - Монтана, но след преценка на медицинските специалисти е подаден сигнал за необходимостта от преместване в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност. Пациентът е транспортиран по въздух от Монтана до вертолетната площадка на УМБАЛ „Лозенец“ – София. От там го поема екип на ЦСМП-София и го транспортира до УМБАЛ "Александровска", където е настанен за лечение.



На 2 януари, екипите на ЦСМПВ транспортираха пострадал мъж на ски писта с черепно-мозъчна травма в Банско и жена с измръзвания на долните крайници от хижа "Иван Вазов" в Рила. Пациентите са откарани с медицинските хеликоптери за лечение в УМБАЛ "Света Анна".

През първия ден на новата година бяха осъществени още две първични мисии от мястото на инцидента. Първата реализирана мисия е за турист с тежка травма в областта на гърба и долните крайници, пострадал пързаляйки се по стръмна ливада с импровизирани средства в района на Смолян, село Гела. Мъжът е транспортиран и оставен за лечение в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".



Втората мисия е за 73-годишен турист, пострадал над Казанлък в Стара Планина. Пациентът е транспортиран и оставен за лечение в МБАЛ "Иван Селимински" - Сливен.

