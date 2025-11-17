реклама

Серия от стрелби от неизвестен в столичния кв. "Редута" вече седмици наред

17.11.2025 / 09:33 1

кадър: Нова тв

Жители на столичния квартал "Редута" живеят в притеснение и тревога след серия от стрелби в карето между улиците "Погледец" и "Петър Митов". Неизвестен стрелец в последните седмици е откривал огън по дървета, охранителна камера и бездомни котки. Хората от района се страхуват за безопасността на децата и домашните си любимци, тъй като инцидентите се случват в градинка, където те често се събират, предаде Нова тв.

►Хронология на инцидентите

Напрежението в квартала ескалира, след като на 11 ноември е открита втора простреляна котка. "Открихме я в безпомощно състояние на полянката пред входа", разказва жител на района. Това се случва само месец след подобен инцидент на 12 октомври, когато е намерена друга простреляна котка. И двете животни са заведени във ветеринарна клиника.

"Още при първия преглед преглеждащият лекар установи, че има входна рана и директно каза, че за нея това е прострелване с въздушна пушка", обяснява друга жителка. Рентгеновите снимки потвърждават съмненията, като ясно показват сачми, заседнали в телата на котките.

Агресията на стрелеца не спира дотук. Освен по животните, той е стрелял и по охранителна камера, монтирана на един от блоковете. "Поне пет-шест пъти е простреляна камерата", разказва жетелката, показвайки повреденото устройство. Стрелбата е била в средата на септември и е повредила картата с памет, което не е позволило да се видят записи от случилото се.

Жителите са подали сигнал в Първо районно управление и от СДВР са потвърдили, че е образувана преписка и се работи по случая. За момента обаче самоличността на извършителя остава неизвестна.

Притеснените граждани се опасяват, че следващата жертва може да бъде човек. "Представете си, ако това е дете или някой възрастен човек, който няма възможността да се защити. Какво правим?", пита един от живущите в квартала. Хората са категорични, че към подобни прояви трябва да има нулева търпимост. Те се обръщат с апел към всеки, който има информация, дори и анонимно, да я сподели с полицията, за да бъде открит извършителят, преди да се стигне до по-сериозен инцидент.

 

Уйо (преди 26 минути)
Рейтинг: 51246 | Одобрение: 7351
Въздушните пушки подлежат на регистрация. Не е трудно полицията да провери кои пушки се регистрирани в карето където се стреля. Като гледам проектила, той е Diabolo 5.5, тежка чашка предназначена за по-мощни пушки, което стеснява кръга на евентуалните извършители. Естествено това не е сигурно защото стрелеца може да е с друг постоянен адрес, или да я е купил от ръка или на черния пазар, но е отправна точка, от която може да се почне. Една мощна, особено PCP пушка, може да убие (зависи къде попадне) или много сериозно да нарани човек, особено дете, което може да остане сакато за цял живот.

