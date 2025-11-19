Серия от циклони носи снеговалежи

Пиксабей

Серия от дълбоки циклони, свързани с висока геопотенциална долина, разположена северно от Балканите, ще доминира времето на Балканите до края на тази седмица, пише Метео Балканс.

Очаква се тези атмосферни смущения да преминат през полуострова, като засега явленията ще бъдат западно от нашата страна, но тя ще усети тяхното влияние.

Времето над България ще попада в челото на тази долина и източно от високата фронтална зона, като вятърът ще има югозападна компонента. Валежи все пак се очакват при преминаването на приземните студени атмосферни фронтове на приземните циклоните западно от страната.

Виждаме серия от циклони западно от България

Като цяло времето ще е променливо с разкъсана висока облачност. Ще бъде топло, особено северно от планините, където ще духа силен югозападен вятър. В райони, които не са податливи на южните ветрове, ще бъде облачно, мъгливо и доста студено – дневните температури трудно ще надвишават 10 градуса, докато на места с южни ветрове се очакват 15–20 градуса. В Източна България ще е топло, но ветровито.

В Западните Балкани времето ще е коренно различно. През полуострова ще преминават серия от циклони, което ще доведе до застудяване и валежи от сняг в Динарските планини, както и в Хърватия и Босна и Херцеговина. Валежи от сняг се очакват и в района на Черна гора.

Тук серията от циклони ще е към своя край, но много скоро отново ще се окажем в челото на нов циклон.

ОЩЕ ЦИКЛОНИ СЛЕД 27 НОЕМВРИ 2025Г

Тъкмо когато нещата започнат да се успокояват, Балканите отново ще попаднат под влиянието на обширна област с ниско атмосферно налягане. България ще се намира в предната част на това барично образование – отново ще има силни южни ветрове. Много скоро обаче ще бъдем обхванати от високата фронтална зона, а в приземните слоеве ще се формират и няколко циклона.

Тази обстановка ще донесе още дъжд и сняг в планините. Ще започне и застудяване, което ще увеличи вероятността за очаквани снеговалежи и в по-високите западни полета. Все пак все още е рано да се каже това с точност.

