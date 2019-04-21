Серия от земетресения около Камчатка

Трусовете са регистрирани на дълбочина около 10 километра

Серия от земетресения с магнитуд около 5,5 по Рихтер са регистрирани в Тихия океан край бреговете на Камчатка, предаде БГНЕС и Нова тв.

"Трусовете са на дълбочина от 10 километра. Мащабът на сеизмичните събития е бил 5.5. Епицентърът е бил разположен на 88 километра югозападно от село Николско, алеутския район на Камчатка", се казва в съобщение на спасителната служба в град Обнинск.

В него се съобщава, че земетресенията не са усетени от жителите на околните населени места на полуострова и няма опасност от цунами.

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