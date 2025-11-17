Серия циклони от 18 до 22 ноември, идва снеговалеж

Пиксабей

В началото на седмицата времето над страната ще се определя от преминаващи средиземноморски циклони, съобщават синоптиците от Meteo Balkans.

ЕС моделът предвижда серия от средиземноморски циклони, които ще преминат през страната в периода от 18 до 22 ноември. Валежи от сняг се очакват само в планините, а над останалата част от страната валежите ще бъдат от дъжд.

Точното разпределение на валежите засега зависи от траекторията на циклони, но към този момент значителни количества дъжд се очакват над Западна и Северозападна България.

Преди очакваните валежи ще се създаде и фьонова обстановка, при която температурите в по-голямата част от страната ще се повишат и ще достигнат пролетни стойности. След 18 ноември вятърът в Дунавската равнина ще се ориентира от северозапад, временно ще се усилва и с него ще проникне по-студен въздух.

С понижението на температурите ще започнат валежи от дъжд, като по-значителни се очакват над Западна България – там моделите прогнозират количества между 20 и 40 л/кв.м. Застудяването, което се очаква да обхване Балканите, ще донесе и първите валежи от сняг в Динарските планини и части от Сърбия.

Същото застудяване преди това ще е обхванало голяма част от Западна и Централна Европа, а основната причина за това е разпадането на полярния вихър.

