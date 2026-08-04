Сертификатът за енергийна ефективност става задължителен

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Документът се издава само за цялата жилищна сграда

Всяка жилищна сграда в България ще трябва да разполага с оценка за енергийна ефективност, която ще се изисква задължително при продажба или отдаване под наем на имот. Това предвиждат предложените от правителството промени в Закона за енергийната ефективност, които са публикувани за обществено обсъждане, съобщават от Bulgaria ON AIR.

Според новите текстове, при всяка сделка с недвижим имот енергийният клас ще трябва да бъде посочван още в обявите и да се предоставя на бъдещите купувачи или наематели. Основното предизвикателство пред собствениците обаче се оказва фактът, че документът не може да бъде изваден за отделен апартамент.

"Сертификатът може да се издаде само за цялата сграда. Трябва да убедите етажната собственост да платите заедно сертификата, което е трудно. Сертификатът много малко зависи от големината на сградата, а за това колко сложна е тя. За по-малко от 3 седмици работа няма как да бъде издаден, което значи не по-малко от 2000-3000 евро", обяснява изпълнителният директор на Центъра за енергийна ефективност "ЕнЕфект" д-р Драгомир Цанев пред сутрешния блок на телевизията.

По думите на експерта, документът от години е задължителен за всички сгради с площ над 250 квадратни метра, а в Европа тази практика отдавна е стандарт.

"На всяка обява в Европа я има тази скала и виждаме коя категория е имотът. Показва не само текущото състояние на сградата, но и изчислява колко ще спестим и за колко време ще се откупи инвестицията", уточнява д-р Цанев и допълва, че в повечето европейски държави подобен документ се издава за половин ден, докато у нас процедурата е бавна и скъпа.

Колкото по-висок е енергийният клас на сградата, толкова по-дълъг е срокът на валидност на самия сертификат. Всеки собственик на жилище в одобрената сграда има пълното право да получи копие от документа.

На теория изискването съществува и в момента, но на практика не се прилага стриктно. Експертът подчертава, че липсата на поддръжка обезценява имотите и труда на поколенията, които са инвестирали в тях.

"В момента следва нотариусите да искат такива сертификати за каквато и да била сделка, но не се прави. Много малко сгради имат сертификат, не можем да блокираме пазара", коментира още д-р Цанев, отбелязвайки нуждата от по-ефективен подход към информираността на имотния пазар.

Редактор "Екип на Петел",

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