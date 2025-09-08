Сертифицираха още една пътна отсечка за средна скорост в Шуменско

Карта: БГТОЛ

ТОЛ камерите ще мерят средна скорост и в 21-километровия участък между пътен възел „Диамант“ и Каспичан на АМ „Хемус“.

Това е втора сертифицирана отсечка в Шуменска област, по която вече се прилагат новите правила за контрол на скоростта. Другата е между 7-ми километър и Струйно.

Новият участък от „Хемус“ е в обновения списък на ТОЛ управлението, публикуван на сайта bgtoll.bg. По магистралата до Варна попада още една отсечка – 17,8 км между Девня и Игнатиево, пише Шум бг.

Законовите промени, даващи право на „Пътна полиция“ да санкционира водачите чрез измерване на средната скорост влезе в сила в 00,00 часа тази нощ.

