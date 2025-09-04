Сервитьорът, бил шефа на полицията: Не ме интересува кой е, искам си личното пространство

Кадър Бг Елфи

Четирима са арестувани, а потърпевшият Николай Кожухаров още е в интензивното отделение

Единият от агресивните хора, които снощи нападнаха директора на ОД на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров, е заявил, че не го интересува кой е този човек и си искал личното пространство. С усилията на всички институции се надявам вече само това да го интересува и личното му пространство да е много стеснено. Това каза на брифинг в Русе преди минути вътрешният министър Даниел Митов, пише Флагман.

Ще искаме най-тежките наказания за тези, които си позволиха с арогантното си поведение да причинят телесните повреди, от които в момента се лекува старши комисар Кожухаров.

„Тази нощ бе извършено посегателство срещу български полицай и то не кой да е, а директорът на ОД на МВР-Русе. То е срещу институцията, призвана да осигурява върховенството на закона и спазването в България. Навсякъде по света такова нещо се приема като посегателство срещу държавата“, заяви министърът.

Той призова всички отговорни партии да защитят институцията МВР и да е ясно, че подобно нещо не може да се повтаря.

Главният секретар на МВР Мирослав Рашков пък каза, че ще бъдат засилени всички мерки по контрола на движение на пътищата. Ще е засилено полицейското присъствие в тъмната част на денонощието. Служители от Жандармерията и от други подразделения на МВР също ще се включат в среднощните акции.

„Може и останалите граждани да изпитат дискомфорт, но трябва да се разбере, че държава има и тя е по-силна от всичко“, добави той.

Биячите на полицейския шеф в Русе ще бъдат арестувани с помощта на записи от камери

Сервитьорът и тримата му приятели, от които единият е напълнолетен, са пътували в лек автомобил, който е преминавал с много висока скорост в малка уличка в центъра на Русе. Кожухаров им направил забележка и го нападнали.

Този профил от Фейсбук твърди, че това е автентична снимка на ст. комисар Кожухаров. Вижда се, че мъжът, който е действително прилича на висшия полицай е с масивен ланец, масивни пръстени и часовник от жълт метал. Има и татус на левия бицепс. Възможно е тази снимка да е направена доста преди той да стане директор.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!