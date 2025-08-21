Сервитьорите са длъжни да дават менюта, дигиталните са допълнителна екстра

Пиксабей

Дигиталните менюта в заведенията може да са допълнение, но не и алтернатива

Сервитьорите са длъжни да дават менюта при поръчването и плащането на сметката

Ресторанти, барове, кафенета и други заведения все по-често имат дигитални менюта с предлаганите от тях храни и напитки. Те обаче могат да се използват само като допълнение към традиционните, но не и да ги заместят, коментира по БНР основателят на некомерсиалния проект „Ние, потребителите“ Габриела Руменова.

„Закачени са на чадърите на плажа или са постанени на стойки на масите. На тях има QR кодове, които се сканират и водят до дигиталното меню.“, разказа тя. И добави: „Въпросът е дали има алтернативни начини потенциалният клиент да се запознае с цените на това, което се предлага и съответно – между което може да избере в това заведение.“

Руменова е категорична, че достъпът до менюто не може да е обвързан с ползването на други услуги, като например телефон и интернет връзка. „Може да не желаем да си носим телефона на плажа или да ни е паднала батерията. Тогава как ще се информираме?“, каза още тя.

Законът задължава сервитьорите в заведенията да представят на клиентите менютата при вземането на поръчката и при поднасянето на сметката. Това е част от предварителната информация за потребителите, която е особено важна в курортите, където цените понякога са значително по-високи.

