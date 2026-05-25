Сесил Каратанчева e част от организационния комитет на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Бившата тенисистка Сесил Каратанчева е част от организационния комитет на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе от 13 до 19 юни в София. Над 400 състезатели от 23 държави ще спорят за отличията в пет спорта - спортна и художествена гимнастика, лека атлетика, тенис на маса и тенис на корт.

В тениса на корт България ще бъде представена от Пламен Павлов от Ямбол, който се подготвя с личния си треньор Таня Лахтева, отбелязва БТА. Домакин на състезанията ще бъдат кортовете на Академия „Сесил Каратанчева“, като бившата тенисистка, която има победа над легендарната Винъс Уилямс, ще помага в организацията.

„За мен е голяма чест, че ме поканиха да бъда част от това Световно първенство, защото това се случва за първи път в България. Федерацията по адаптирана физическа активност направи изключително голямо усилие, за да може събитието да се реализира тук“, каза Каратанчева.

„Много държави ще дойдат, много деца се очаква да пристигнат. Това го прави още по-отговорно и още по-емоционално събитие. Най-важното при такава инициатива е хора като нас да бъдат път и глас на по-малките клубове, които също могат да поемат работа с такива деца - дори безвъзмездно. Това вече се случва в нашия клуб и виждаме, че и други започват да го правят“, добави тя.

Каратанчева подчерта, че спортът често е подценяван извън професионалната среда.

„Всички си мислят, че спортът е само състезание и резултати, но всъщност той е здраве, движение и най-вече интеграция. Когато тези деца дойдат при нас, започват да се социализират, да се чувстват по-щастливи и да се развиват във всякакъв аспект“, заяви тенисистката.

По отношение на работата с децата в своя клуб тя разказа: „В момента имаме около 20 деца, които тренират два пъти седмично, а през лятото - веднъж седмично. Работим вече около година и напредъкът е наистина огромен.“

Световното първенство в София се очаква да се превърне не само в спортно събитие, а и в силен пример за приобщаване, вдъхновение и подкрепа чрез спорта.

