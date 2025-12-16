Сесксимволът на родната музика и кино разкри новия си дует

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Сексимволът на родната музика и кино – Орлин Павлов падна на земята от срам. Причината е, че в последното издание на „Пееш или лъжеш“ по Нова телевизия, на метри от финала изхвърли Павела.

След като обаче тя запя и то не каква да е песен, а изключително трудната за изпълнение „Наше лято“ на Лили Иванова, той не издържа от срам и реши да се свлече на земята.

Павела Герчева е на 20 години от Шумен. Занимава се с пеене от 4-годишна възраст. Студентка е втори курс в Националната музикална академия, специалност „Поп и джаз“ при Адриана Бенова. В продължение на 6 години танцува хип-хоп и модерен балет.

А невероятния ѝ глас заслужено изправи публиката на крака!

„Просто не знам как се прибера в къща“, призна той.

„Много съжалявам, искам да те поздравя! Стискам ти ръка“, допълни Орлин Павлов.

За да избегне невероятния гаф той предложи дует. Тя прие.

„Ако не направиш ще се обърнем към „Съдебен спор“, закани се водещия Димитър Рачков.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!