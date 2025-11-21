Сестра донесе 750 лева на участник в „Сделка или не“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Христо Христов от София се бори днес за 100 000 лева в „Сделка или не“. Той излезе с кутия №12, като поясни, че това е рождената дата на сестра му и ще я смени само за рождената дата на баща му и годеницата му, която е едно и също число.

Отхвърли няколко оферти от банкера, на стойности 2000 лв., 2300 лв., 1000 лв. и 2200 лева.

Най-много предложения обаче отхвърли за смяна на кутията си. Обясни, че ще а смени само за номер 24 – рождените дни на другите му скъпи хора.

При три неотворени кутии, в които имаше суми от 750 лв., 1000 лв. и 20 000 лева, той отново не се съгласи на смяна, а след това за свое съжаление премахна най-голямата останала сума от играта си.

Така при 750 лв. срещу 1000 лева обясни, че разликата не е голяма, и няма смисъл от смяна.

Така в края на играта си Христо си тръгна със 750 лева от „Сделка или не“.

