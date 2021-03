Сестрата на Ким Чен Ун с първа заплаха към САЩ: Байдън да не върши неща, които ще му пречат да спи спокойно 4 години

Кадър БНТ и Kim Jinseok (Official photographer of Republic of Korea), Blue House (Republic of Korea)

Ким Йо-чен, сестра на севернокорейския лидер Ким Чен Ун каза в изявление, публикувано от медиите в Пхенян: САЩ да не участват във враждебни действия спрямо КНДР, а стопанинът на Белия дом „по-добре да не върши неща, които ще му попречат да спи спокойни следващите четири години“, предадоха информационните агенции.

Тя заплаши страната ѝ да излезе от военното споразумение с южната си съседка заради „агресивните ѝ действия“, пише standartnews.com.

Южна Корея отново избра „пътя на войната“ и „пътя на кризата“ вместо „топлия път на целия корейски народ“, посочва Ким Йо-чен по повод на започналите миналата седмица съвместни военни учения на САЩ и Южна Корея. В изявлението се посочва, че Пхенян внимателно ще следи поведението на Сеул.

„Ако то стане по-провокационно, ще бъдат взети специални мерки, например ние смело ще се откажем от междукорейското военно споразумение" от 2018 г. за намаляване на военното напрежение по границата между двете страни, предупреждава сестрата на Ким Чен-ун.

Това е първото послание на КНДР към администрацията на Байдън. То бе обявено, след като Белият дом съобщи, че се е опитал да се свърже с Пхенян, но не получава отговор от него.





