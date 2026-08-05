Сестрата на Ким Чен Ун заплаши Япония с превантивен удар

Кадър Cheongwadae / Blue House

Сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен Ун - Ким Йо-чен, предупреди, че Пхенян ще обмисли допълнителни военни възможности в отговор на изпитанията на ракети „Томахоук“ от страна на Япония. Това предаде Wion, цитирана от News.bg.

Ким Йо-чен обвини Токио, че се отказва от отбранителната си позиция и превръща Силите за самоотбрана в армия, способна да нанася превантивни удари и да провежда операции извън страната. Тя визира неотдавнашното изпитание на крилати ракети „Томахоук“, извършено от японския разрушител „Чокай“ в Тихия океан.

По думите ѝ участието на Япония във военни учения със Съединените щати и Филипините, както и тестването на ракетите, са доказателство за военната експанзия на Токио.

Ким Йо-чен обвини САЩ, че подпомагат военното укрепване на Япония чрез доставката на ракети „Томахоук“ и модернизирането на японски военни кораби.

Според нея придобиването от Япония на способности за нанасяне на удари на далечни разстояния представлява заплаха за Северна Корея и други съседни държави. Тя заяви, че Пхенян ще разработи допълнителни военни варианти за противодействие на потенциални японски заплахи.

Ким Йо-чен предупреди, че Северна Корея ще реагира по начин, който ще накара Япония да почувства, че нейната сигурност е изложена на сериозна опасност.

Редактор "Екип на Петел",

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