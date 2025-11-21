Сестрата на Кристиано Роналдо проговори за брат си

Кадър Youtube

Сестрата на Кристиано Роналдо - Катя Авейро, отговори остро на критиките по адрес на нападателя заради посещението му в Белия дом, като подчерта огромния му принос към имиджа на Португалия.

Звездата на Ал-Насър и националния отбор на Португалия наскоро присъства на вечеря в Белия дом, организирана от президента на САЩ Доналд Тръмп, което предизвика вълна от коментари.

„Най-смешното е, че те наистина вярват, че това ще навреди на имиджа на Кристиано Роналдо. Като оставим скромността настрана, представете си един 40-годишен мъж, който 20 години носи Португалия на раменете си, измъкнал се е от бедността и е построил империя без връзки, без услуги и без да открадне и стотинка от когото и да било. Наистина ли мислите, че той е губещият?“, заяви Авейро, допълва Спортал.

Тя продължи с острата критика към онези, които осъждат брат ѝ:

„На него не му пука, че някакви възмутени хора, така наречени професионалисти, са решили да си измислят скандал. Кристиано Роналдо е направил повече за страната от всяка кръгла маса. Конферентни маси, коментаторски панели, клавиатурни воини... Момчета и момичета, заради него се говори за величието на Португалия, докато много от критиците и коментаторите са непоследователни дори в собствените си изречения.“

„Сигурно сте отчаяни. Видях критиките ви, но, по дяволите, това е жалко. За съжаление, страната ни има още много да учи по отношение на завистта и на това да не се мислим за по-умни от другите. Това е отвратително, грозно е и вреди на имиджа ни“, завърши Катя Авейро.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!