Сестрата на Линдзи Вон: Когато видиш хеликоптерa, не е добър знак

Кадър Ютуб

Сестрата на Линдзи Вон - Карин Килдоу, коментира, че великата скиорка е „вложила цялото си сърце“ в това да се класира за Олимпийските игри в Милано, реагирайки на ужасяващото падане на ски легендата.

„Това определено е последното нещо, което искахме да видим“, каза Килдоу пред Кара Банкс от NBC, цитира БТВ.

„Когато се случи нещо такова, веднага се надяваш, че е добре, но беше страшно! Когато започнеш да виждаш как идват хеликоптерите и пускат носилката, това не е добър знак.“ Килдоу потвърди, че Вон е в болница и че семейството няма повече информация.