Сестрата на Наталия: Асен не й е биологичен баща, но я обича

Кадър Фб

"Сестра ми не може да избяга, Асен има нож в себе си." Това каза пред БТВ по повод отвличането на 11-годишната Наталия нейната по-голяма сестра. По думите ѝ мъжът е криминално проявен и преди е имало случаи на домашно насилие, цитира OFFnews.bg

И днес продължава издирването на 11-годишната Наталия Славова Асенова от село Константиново. Тя е в неизвестност от 30 юни, като по информация от МВР детето е придружавано от 40-годишния Асен Антонов Симеонов.

По данни на негови близки, момичето е било отвлечено от мъжа, който преди време е живеел на семейни начала с майка му. Вчера ГДБОП активира и системата Амбър Алърт за изчезнали деца, а в търсенето се включиха и доброволци.

Доброволци се събират и днес в центъра на Константиново, за да търсят момичето.

„На този етап чакаме да се съберем. Днес ще започнем по-рано. Ще обходим землището на Константиново, община Белослав, община Аврен. Това е на този етап“, заяви кметът Димитър Владимиров по bTV. На място е и сестрата на момичето, която също се включва в търсенето.

„Не живея там. Разбрах сутринта. Имало е домашно насилие от негова страна. Тормозил е и майка ми, и детето психически и физически“, каза тя. По думите ѝ имало ограничителна заповед, но след една седмица е била свалена, защото е нямало доказателства.

„Той от април не живееше в Константиново. Изведнъж идва в понеделник в 2 часа. Асен е криминално проявен“, сподели тя.

„Вярно е, че е казал на Наталия, че ако не тръгне с него, ще убие майка ни. Дошъл е с такава нагласа. До април месец бяха много близки, но в един момент вече започна да тормози и двете“, каза сестрата на изчезналото момиче.

Тя сподели, че той не е биологичен баща на Наталия, но я обича. „Не знам дали е в безопасност, искам просто да я намеря. Продължаваме да я търсим в околностите на Константиново“. Според нея сестра ѝ няма да избяга, защото Асен я заплашва. „Няма как да избяга. Доколкото разбрах от майка ми той има нож в себе си“.

По думите ѝ той не е от Константиново, а от Провадийско и няма жилище.

„Сутринта той е дал телефона на Наталия да се обади на вуйчо ми и да каже да отидат и да спасят майка ми. Това се случва около 40 минути, след като двамата излизат от къщата. Сега от два дена звъня, но телефонът е изключен“, разказа тя.

„Следващото обаждане било около 5:15. Тя отново се обажда, за да пита как е майка ми. Тогава той я пита накъде се намират, а тя просто казва: „Не знам“, сподели сестрата.

Според нея е много възможно Асен да направи нещо на Наталия. „Той е с такава психика. Щом е дошъл толкова смело тук, значи е способен. Хванал си е такси от неговия край до Варна и е дошъл. След това са тръгнали пеша“.

„Доникъде не сме стигнали. Чакаме днес доброволци и отново тръгваме да търсим. Призовавам всеки, който може и има желание, да дойде в Константиново. Тук сме в момента и ще търсим в околностите“, призова тя.

От полицията към момента не разкриват подробности за хода на издирването, но уверяват, че са активирани всички необходими сили в търсенето на момичето.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!