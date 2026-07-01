Сестрата на отвлечената Наталия: Той я заплашва, за да върви с него

Кадър Нова

Издирвателните действия продължават и утре рано сутринта

Роднини и приятели на 11-годишното дете, изчезнало в село Константиново, Варна, призоваха чрез ефира на NOVA за включване на още доброволци в търсенето. До момента няма следа от Наталия.

Днес през целия ден доброволци обхождаха селото и съседните населени места. Търсенето продължава и утре рано сутринта. Търсят се доброволци с дронове, които биха могли да огледат по-голям периметър от въздуха.

Сестрата на Наталия - Петя Кателиева и Петранка Николова, близка до семейството, отправиха апел за съдействие на всеки, който може да помогне или разполага с информация.

Всеки, който има камери да ги провери, помоли сестра й Петя.

Тя го обичаше като баща, но той почна да пие и да й посяга, заяви Петранка.

По първоначални данни детето е придружавано от Асен Антонов Симеонов, чиято снимка беше разпространена от полицията с цел подпомагане на издирването. Наталия Асенова е с ръст от около 160 см и едро телосложение. Тя е с кестенява коса до раменете и светли очи.

От Дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП съобщиха, че е активирана системата AMBER Alert за изчезнало дете.