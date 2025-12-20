Сестри Стоеви с бронз при последното си състезание за годината

Кадър ФБ

Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха бронзови медали, след като достигнаха до полуфиналите на двойки жени на международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в Астана (Казахстан).

Поставените под номер 1 българки загубиха в спор за място на финала от четвъртите в схемата Лани Триа Маясари и Амалия Кахая Пративи (Индонезия) с 21:15, 15:21, 12:21 в оспорван двубой, предаде БТА.

"Приключи още една невероятна година! Четвърта европейска титла, пето място на Световното първенство в Париж 2025, седем титли, номер 11 в света на женските двойки и топ 80 на микс. Толкова сме благодарни за всичко, което постигнахме тази година - за уроците, битките, победите и хората до нас. Благодарим на семейството ни, екипа и всички, които ни подкрепят - на корта и извън него. Без вас това нямаше да е възможно! Отиваме за още през 2026 година", написаха сестрите в профила си в Инстаграм.

