Севда Шишманова сравни Газа с бивша Югославия

кадър bTV

Жуерналистът Севда Шишманова определи по bTV процеса в Газа като „началото на края“ и прогнозира дълъг период след това за излизане от кризата. Тя напомни, че на този етап нито Израел, нито „Хамас“ са сложили подписи под споразумението, а имат гаранти, които ги представляват.

„Аз мисля, че по-голямата картина на това е, че на практика на „Хамас“ ще бъде даден шанс да бъде част от следващия процес“, прогнозира Шишманова.

По думите ѝ САЩ вече са се съгласили на това и остава Израел да го приеме.

Журналистът сравни този процес с това, което се случи след войната в бивша Югославия и разоръжаването на Армията за освобождение на Косово.

„Това беше организация, която от една страна беше обявена от хората в Косово за националноосвободителна, но за сърбите и за голяма част от света тя беше терористична и нейните лидери бяха в списъка в черния списък с хората, които се издирват. Какво се случи обаче? Случи се, че когато беше подписано мирното споразумение, Армията за освобождение на Косово трябваше да се разоръжи. Тя трябваше да предаде оръжието си на НАТО и по някакъв начин да бъде интегрирана в политическия процес. Случи се много бързо“, припомни Севда Шишманова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!