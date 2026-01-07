Севдалина Спасова: Жена ми спаси живота в автобус

Редактор: Недко Петров

Изпълнителката на „Сине, сине“ разказа подробности за драматичния момент, който за малко да й отнеме живота. Севдалина Спасова обаче послушала жена в автобуса и това й помогнало да оцелее.

Здрава съм, жива съм, но минах през едни перипети. Не съм очаквала, че точно от моята любима риба ще бъда отровена. Не знам обаче дали съм се отровила или съм получира алергичен шок, започна певицата.

Слава богу, че ми направиха забележка в автобуса, където не знам кой ме накара да извадя и да започна да ям от тази риба. Добре че стюардесата ме прекъсна, защото със сигурност до Пловдив нямаше да стигна жива. Слава богу, успях да преодолея всичко това чрез много строг режим и срещи с алерголози и дерматолози, продължи тя.

Оказа се обаче, че когато започнах да звъня на институции, една след друга те ме прехвърляха, прехвърляха, и не можах да разбера всъщност към кого да се обърна. Крайно време е някак си контрола на качеството да се повиши точно в големите хранителни вериги, каза още в „Преди обед“ Севдалина Спасова.

