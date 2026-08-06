реклама

Северна Корея изстреля неидентифициран снаряд

06.08.2026 / 12:10 0

Пиксабей

Северна Корея изстреля неидентифициран снаряд по посока на морето, източно от Корейския полуостров, съобщи южнокорейската армия, цитирана от Ройтерс и Асошиейтед прес.

Съвместното командване на началник-щабовете на Южна Корея на този етап не съобщава повече подробности за севернокорейския тест.

Изстреляният от Пхенян обект може да е балистична ракета, заяви от своя страна японското правителство, пише БТА. 

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама