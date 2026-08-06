Пиксабей

Северна Корея изстреля неидентифициран снаряд по посока на морето, източно от Корейския полуостров, съобщи южнокорейската армия, цитирана от Ройтерс и Асошиейтед прес.

Съвместното командване на началник-щабовете на Южна Корея на този етап не съобщава повече подробности за севернокорейския тест.

Изстреляният от Пхенян обект може да е балистична ракета, заяви от своя страна японското правителство, пише БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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