Северна Корея обяви, че нейният статут на ядрена държава е необратим

Снимка Пиксабей

Северна Корея обяви днес, че нейният статут на ядрена държава е необратим, предаде Ройтерс.

"Безсмислената реторика на САЩ и техните васални сили (Южна Корея - бел. ред.) срещу КНДР (Корейската народнодемократична република, както е официалното наименование на Северна Корея - бел. ред.) и сътрудничеството им при създаването на ядрена заплаха за нея никога не могат да повлияят на необратимата позиция на КНДР като ядрена държава", каза говорител на севернокорейското министерство на външните работи в изявление, разпространено от държавната новинарска агенция КЦТА. Той подчерта, че "денуклеаризацията (на Северна Корея) е необратимо приключен въпрос".

Говорителят също така осъди разговорите между САЩ и Южна Корея по-рано тази седмица за засилване на ядреното възпиране в условията на продължаващо въоръжаване от страна на КНДР, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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