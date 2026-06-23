Северна Корея ще използва статута си на ядрена държава, за да се справи с глобалната несигурност

Кадър Ютуб

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви, че използването на статута на Северна Корея на ядрена държава е единственият начин страната да се справи с непредсказуемата и сложна ситуация в сферата на глобалната сигурност, предаде официалната телеграфна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Ким заяви, "невъобразимите и изненадващи инциденти и събития" по света се случват заради "гангстерската" алчност на хегемонистични държави, което прави конфликтите по света по жестоки, и обвини САЩ в задълбочаване на кръвопролитията в Европа и Близкия изток.

Севернокорейският лидер направи този коментар в изказване на пленум на Централния комитет на управляващата Корейска трудова партия, който започна в събота и завърши вчера, съобщи КЦТА, предава БТА.

Ким обвини САЩ и Южна Корея, че правят ситуацията със сигурността на Корейския полуостров по-опасна чрез постоянното укрепване на ядреното си сдържане, чиято единствена цел, по думите му, е да се атакува Северна Корея.

"Трайното разширяване и укрепване на ядрените сили и пълното използване на статута на притежаваща ядрени оръжия държава е най-правилният и единствен начин активно и уверено да се справим с непредсказуемата международна военна и политическа ситуация, която се усложнява в много отношения", цитира КЦТА изявлението на Ким.

Агенцията не уточнява какви точно мерки, свързани с ядрения арсенал на страната, могат да бъдат предприети.

Ким също така разпореди засилено производство на конвенционални оръжия и ускорено строителство на 10 000-тонен крайцер, способен да носи стратегически управляеми ракети, отбелязва КЦТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!