Северна Македония отказа спешни доставки на мазут от България по време на извънредното положение

Снимка Пиксабей

Правителството на Северна Македония отказа спешни доставки на мазут от България, предложени заради извънредното положение в югозападната съседка.

„Ако Република България има нужда от такава или подобна помощ, Република Северна Македония е изцяло на разположение,“ заяви северномакедонският министър на външните работи Тимчо Муцунски, цитиран от ТВ24 и Евроком.бг.

От северномакедонското правителство уточниха, че страната не очаква помощ отвън и използва всички налични ресурси, за да поддържа стабилност в енергийния сектор.

„Предоставянето на помощта е израз на добросъседство и солидарност и е насочено към гарантиране на енергийната сигурност и стабилност в региона,“ заяви министър Георг Георгиев по време на телефонен разговор с Муцунски.

Въпреки предложението, Северна Македония ще използва държавните си резерви от мазут за производство на електроенергия, като правителството счита, че в момента страната не се намира в ситуация, в която е необходима такава помощ.

Експерти изразяват съмнения относно целесъобразността на използването на държавни резерви, като някои се притесняват за тежкото финансово състояние на енергийния сектор в страната.

