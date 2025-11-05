Северна Македония реагира на негативната оценка от Европейската комисия

кадър: Бтв

Скопие реагира с огромно разочарование на доклада на Европейската комисия за напредъка на страна по пътя ѝ към пълноправно членство.

Брюксел днес за пореден път констатира, че Северна Македония не изпълнява ангажиментите си и не променя конституцията си за вписване на българите като държавотворен народ.

При представянето на докладите на всички страни кандидатки комисарят по разширяването отбеляза напредъка на Черна гора, която може да приключи преговорния процес до края на 2026 година, и напредъка на останалите страни. За Северна Македония оценката е лаконична:

„Северна Македония все още не е направила необходимите конституционни промени“, обяви Кая Калас.

Премиерът Мицкоски изрази разочарование, че след 25 години по пътя на евроинтеграцията страната му се намира на същата стартова линия.

„Бъдещето на моята страна и бъдещето на моята нация, македонците, е в Европейския съюз. И затова, въпреки всички тези унижения и разочарования и въпреки настоящото разочарование сред нашите граждани, ние споделяме едни и същи ценности“, каза той.

Еврокомисията препоръчва още усилия за спазването на върховенството на закона и борбата с корупцията. Заради напредъка в други сфери страната ще получи допълнителни средства по плана за развитие на Западните Балкани.

