Северозападна България - на първо място по смъртност на пътя в Европа

Булфото

Българският северозападен регион продължава да бъде най-опасният в Европейския съюз по брой жертви на пътя. Това показват данните на статистическата служба на Европейската комисия – Евростат за 2023 година. Според тях най-високите регионални нива на смъртни случаи по пътищата са отчетени именно в България. Северозападният район е първи в ЕС с показател от 166 загинали на един милион жители, а съседният Северен централен район също остава в негативната класация със 107 загинали на милион души.

По поискани актуални данни от МВР за 2024 година става ясно, че 478 души са починали вследствие на пътни инциденти, а от началото на тази година до момента загиналите вече са 399 души.

В студиото на "Твоят ден" по Нова Нюз резултатите от проучването коментираха Емил Панчев, председател на Съюза на българските автомобилисти и пътният експерт Георги Златев.

Според Златев статистиката показва ясно очертана тенденция, която институциите трябва да анализират в дълбочина. „Силата на статистиката, поне за мен, е да се наблюдават тенденциите. Ако говорим за данните от 2023 година, нищо не пречи на институциите да продължат този анализ за миналата и за тази година“, каза той.

И обърна внимание на важен детайл – данните отразяват броя на загиналите спрямо населението на района. „Северозападна България не е един от най-гъсто населените райони. Там, на една шеста от територията на държавата, имаме около 650 хиляди души. И тогава тези 120 загинали се разпределят и стават тази стряскаща цифра – 168 на един милион население“, обясни Златев.

По думите му обаче тревожното е друго: „Тенденцията от 2022 към 2023 година е за увеличаване на загиналите в тези райони“.

Той посочи и че не може всичко да бъде обяснено само с лоши пътища. „Ако обвиняваме постоянно, че пътищата са ни лоши — ами във Франция, в Хърватия, във всички държави, които са посочени, пътищата са доста по-добри от нашите. Значи нещо друго липсва или нещо друго куца, за да се стига до такава инцидентност,“ коментира експертът.

Емил Панчев също подчерта, че проблемите с инфраструктурата са реални, но не са единствената причина. „Пътищата у нас имат проблеми и водачите го чувстват — това е факт. Няма да намерим шофьор, който да каже, че пътищата са идеални, ако ги сравни с Европа,“ заяви той.

Панчев допълни, че е важно да се анализират и демографските особености. „В Северозападна България населението е застаряващо. Една трета от жертвите в целия Европейски съюз са по-възрастни граждани. Това също влияе,“ подчерта той.

Според него най-полезната статистика е тази по региони на Пътна полиция, защото показва конкретните проблемни места.

По думите на Златев „В България качеството и нивото на обучението на водачите е много ниско, а толерантността просто е изчезнала“.

И двамата експерти бяха единодушни, че подобряването на пътната безопасност у нас изисква едновременно внимание към инфраструктурата, контрола, обучението и поведението на водачите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!