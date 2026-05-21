Севгин Хълми е новият заместник областен управител на Шумен

Снимка: Областна администрация - Шумен

Назначен е нов заместник областен управител на област Шумен, съобщиха от пресцентъра на администрацията. Това е Севгин Хълми.

Той е на 45 години. Завършил е Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, магистър е по „Икономика и управление на бизнеса“. От 2015 г. до 2021 г. е бил сътрудник на член на Европейския парламент (Представителство и координация). Работил е в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури - София като главен експерт в отдел „Технически инспекторат“ към дирекция „Европейски фонд за рибарство“, а преди това - в Общинска администрация - Каолиново - като младши специалист „Хуманитарни дейности и защита на потребителите“.

На последните парламентарни избори бе шести в шуменската листа на "Прогресивна България", предава Шум бг.

Севгин Хълми е назначен със заповед на министър-председателя Румен Радев и встъпва в длъжност от 20 май 2026 г.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!