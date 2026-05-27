Севлиево стартира дарителска кампания за пострадалите от опустошителните наводнения

Кметът на Севлиево д-р Иван Иванов публикува във „Фейсбук“ призив за подкрепа на пострадалите от опустошителните наводнения, които на 23 май причиниха сериозни щети на десетки домакинства в общината.

По думите на Иванов, във връзка с отстраняването на щетите, причинени от наводненията в Община Севлиево на 23 май, Общината съвместно с Българския Червен Кръст (БЧК) и „Социален патронаж“ организира кампания в подкрепа на пострадалите домакинства. В рамките на организираната дарителска кампания гражданите могат да подпомогнат пострадалите с електроуреди, мебели, матраци и друга покъщнина чрез посочените от общината телефони за координация, както и с участие в дейности по разчистване и дезинфекция на засегнатите домове.

Финансовите дарения се събират единствено по официалната банкова сметка на Община Севлиево, като от местната власт изрично апелират средствата да се превеждат само по този начин, за да се гарантира прозрачност и правилно разпределение: „Съгласно дарителската воля, дарението ще бъде използвано за подпомагане възстановяването на щетите, причинени от наводненията в Община Севлиево на 23 май“.

От общината подчертават, че на място продължават действията по оценка на щетите и възстановяване на нормалната среда за живот, а кампанията за помощ остава отворена за всички желаещи да се включат, пише novini.bg.

Телефони за връзка:

0675 396 216 - за дарение на електроуреди, мебели, матраци и друга покъщнина (отдел “Здравеопазване и социални дейности” - координация);

0675 396 112 - за разчистване и дезинфекция на наводнените жилища;

0884 888 705 - дежурен телефон при спешна необходимост.

Данни за дарения:

Титуляр: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Банка: Уникредит Булбанк” АД

IBAN: BG12UNCR70008423556969

BIC: UNCRBGSF

Вид плащане: 445100

Данни за счетоводни цели и договори:

Гр. Севлиево, пл. „Свобода“ №1

МОЛ: Иван Тодоров Иванов

БУЛСТАТ: 000215889

ЕИК по ДДС: BG000215889

