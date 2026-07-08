Севлиевски: 1 млн. на ден изглежда като васален данък към Турция, което не се харесва на Ердоган

Кадър БТВ

Тъй като България и сега не заплаща за "Боташ", просто се договори удължаване. Тези 360 млн. обаче ще са дължими. Това заяви пред БТВ енергийния експерт и директор на програма „Енергетика и климат“ в „Центъра за изследване на демокрацията“от “Центъра за изследване на демокрацията“ Мартин Вадимиров.

"1 млн. на ден изглежда като васален данък към Турция, това е нещо, което не се харесва на Ердоган. Но той направи жест към Радев", коментира бившият министър на енергетиката Мирослав Севлиевски.

"15 месеца замразяване на плащанията нямат общо с местните избори, на 1 октовмри всяка година започва новата газова година", разкри Владимиров за 15-месечния срок.

"Най-вероятно турската бленда на Боташ мирише на руски газ. Турция ще може да продава такъв газ от другата година", каза още енергийният експерт.

Не знаем произхода на газа, защото целия газ, който влиза в Турция става собственост на "Боташ", съобщи Мартин Вадимиров, цитира Новини.бг

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!