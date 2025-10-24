Севлиевски: По-важно е да купим ракети, отколкото да дадем по още 5 лева на пенсионерите

Редактор: Недко Петров

Държавният бюджет ще бъде приет и ще има мнозинство, което да обсъди тежки и ограничителни мерки в него. Защото в Европа предстои да се режат социални разходи, тъй като повече така не може. Леснният живот, който Европа имаше близо 80 години, трябва да бъде малко стеснен. Или да се увеличат данъците, или да се намалят разходите, социалните разходи.

Това заяви Мирослав Севлиевски.

Борисов го каза на БСП: Хора, това няма да стане. Всички знаете каква е истината. Дайте, да не правим лесна политика и да не се правим на популисти. Успя да сложи кошницата по един или друг начин Пеевски, дали е добре за него, или лошо за Борисов, ще видим. Но за избирателя ще е ок, защото ще имаме приет държавен бюджет, и това е хубаво, да посрещнем Коледа по този начин, допълни той.

Моето поколение мина в стягане на коланите, и поколението на нашите родители по същия начин. Но не е крят на света. По-важно е да си купим ракети, които да ни пазят от нападение, отколкто да дадем по още 5 лева на пенсионерите, каза още в „Денят започва“ бившият енергиен министър.

