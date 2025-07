Сезонът на алткойни започва, а Bitcoin се издига до $123,000. Кои криптовалути да купите в момента?

За първи път в историята, Bitcoin (BTC) достигна отметката от $123,000. Това се случи тъй като водещият крипто пазар продължава фазата на откриване на цена, започнала след като BTC постави нови рекордни върхове миналата сряда.

Положителните новини и ключовите пазарни данни включиха наплив на ETF инвестиции до старта на „Крипто седмица“ в Капитолийския хълм. По този начин BTC натрупа и повече от $10,000 над пика си от 22 май насам, като най-умните търговци вече започнаха да прехвърлят печалбите си в алткойни, предизвиквайки широко пазарно рали.

Общата пазарна капитализация на крипто пазара в момента се опитва да пробие нивото от $3.8 трилиона, докато цените на алткойните по цялата линия скочиха през последните няколко дни. Водещи монети като Ethereum (ETH), XRP (XRP), Dogecoin (DOGE) и дори Cardano (ADA) всички отбелязаха поне 20% ръст седмица след седмица, а притежателите на Solana (SOL, нараснала с около 10%) също празнуват двуцифрени печалби.

Въпреки че Bitcoin в момента е в центъра на вниманието поради своята бърза последователност от нови рекордни върхове, на хоризонта се появява нов алткойн сезон, което кара инвеститорите да продължават да търсят най-печелившите възможности на пазара.

Рали на Bitcoin до нов рекорд предизвиква бичи успехи на алткойни

Експлозивният ръст на Bitcoin до рекордна височина над $123,000 добави нова тежест към постоянно разширяващия се списък на постиженията за бичи инвеститорите в BTC.

Капиталът продължава да натрупва успех за Bitcoin, а макроикономическите влияния също са в полза на криптовалутата. Индексът на американския долар наскоро регистрира най-слабото си представяне през първото полугодие от над 50 години, което допълнително повишава търсенето на рискови активи.

Докато Bitcoin расте и Уолстрийт продължава да купува, водещи инвеститори също са започнали да се насочват към алткойни, както се вижда от търговската двойка ETH/BTC. След като падна до петгодишно дъно от 0.017 BTC на 22 април тази година, ETH/BTC сега е нараснала с повече от 40% след внезапно подскачане и удължен период на консолидация.

Двойката ETH/BTC също е пробила над някои важни краткосрочни трендови индикатори (включително 20-дневните и 50-дневните експоненциални движещи средни), което показва, че импулсът все още се измества към Ethereum. Междувременно двойката ETH/USDT (която измерва стойността на ETH в долари) се движи около $3,000 - нараснала с около 20% от миналата седмица.

Институционалните потоци потвърждават тази тенденция, тъй като крипто инвестиционните продукти видяха огромен нетен приток от $3.7 милиарда миналата седмица. Докато Bitcoin доминира с дял от $2.7 милиарда, продуктите на Ethereum също преживяха една от най-силните си седмици, привличайки $990 милиона – а фондовете на Solana донесоха $92.6 милиона, показвайки огромен интерес към алткойн сектора.

С оглед на това, разгледахме пет от най-добрите алткойни за покупка по време на този исторически бичи цикъл на крипто пазара, като направихме анализ за тях.

Bitcoin Hyper

Водещ в нашия списък с топ алткойни е Bitcoin Hyper (HYPER) , решение от Layer 2, което ще ускори мрежата на Bitcoin с бързина, подобна на тази на Solana.

Структурата на Bitcoin Hyper ще използва виртуалната машина на Solana (SVM) и ще използва доверител мост, за да се включи към основната мрежа на Bitcoin. Потребителите ще могат да имат своя BTC представен в мрежата на Bitcoin Hyper, да извършват транзакции с висока скорост, а след това да се уреждат обратно към непроменямата сигурност на слой 1 на Bitcoin.

Като предлага почти моментална финализация, Bitcoin Hyper цели да реши добре документираните ограничения на Bitcoin относно пропускателната способност и полезността. Това означава, че разработчиците могат да създават децентрализирани приложения, DeFi протоколи и дори NFT проекти, които да работят на свързан с Bitcoin слой 2 с бързини, които досега не са били възможни на Bitcoin.

Токенът HYPER ще захранва всички транзакции и смарт договори в слой 2 на Bitcoin Hyper и ще предоставя права за управление на неговите притежатели. Докато инвеститорите разпознават потенциала на този токен, предварителната продажба на Bitcoin Hyper вече събра повече от $2.8 милиона.

Все още можете да купите HYPER за само $0.012275 на токен, преди следващият етап на предварителна продажба да повиши цената. Инвеститорите също могат да стейкат HYPER си, за да генерират годишна доходност до 306%.

Посетете Bitcoin Hyper (HYPER)

Ethereum

Следващ в списъка е Ethereum (ETH), водещият блокчейн от слой 1, който въведе програмируеми смарт договори, ставайки гръбнак за днешните DeFi, NFT и по-широката екосистема на dApp.

ETH наскоро проби психологичната бариера от $3,000, поставяйки най-високата си цена за над пет месеца. Това възстановяване значително подобри техническия му изглед за краткосрочен план: ETH наскоро показа златен кръст (классически сигнал за положителен импулс), тъй като неговата 50-дневна EMA се изкачи над 200-дневната EMA.

Подкрепяйки този бичи изглед, ETH генерира дневни обеми на търговия от над $33 милиарда, докато цената му се издига – ясен знак за силна покупателска увереност, тъй като инвеститорите се насочват към топ алткойни.

Ключово е, че институционалният капитал се влива в Ethereum с впечатляващо темпо, тъй като US спот ETH ETF вече са видели нетни приточвания от над $1.1 милиарда досега през този месец. Ако активността в мрежата и оптимизмът на инвеститорите останат високи, ETH може лесно да пробие над $3,500 през следващите седмици.

Best Wallet Token

Best Wallet Token (BEST) е обещаващ токен, част от приложението Best Wallet, който е цялостно решение за управление на криптовалутите, оборудвано с максимална сигурност.

Платформата Best Wallet вече е привлякла над 500,000 потребители, като решава основният проблем (управлението на крипто портфейли през множество блокчейни с лекота) и поддържа повече от 60 мрежи (от Ethereum и Bitcoin до Solana, BNB Chain и други) в един интерфейс.

Тя дори се свързва с над 330 децентрализирани търговски протокола, осигурявайки плавно Web3 изживяване без обичайния технически шум, докато секцията „Предстоящи токени“ курира нови крипто предварителни продажби и позволява на потребителите да участват директно в приложението.

Всяка тази полезност се превърна в огромно успешна предварителна продажба на токена BEST, тъй като вече е събрала почти $14 милиона от ентусиасти. Токенът BEST има ясни случаи на употреба: ще се използва за плащане на такси (с отстъпки) в приложението, управление на бъдещи подобрения и отключване на премиум предимства като максимизирани стейкинг доходности и раншен достъп до нови възможности чрез „Предстоящи токени“.

Можете да купите BEST за $0.025335, преди планираното повишаване на цената в следващия етап на предварителна продажба. Притежателите могат да стейкат BEST за динамичен APY до 98%.

Посетете Best Wallet Token

Solana

Още една топ крипто за наблюдение е Solana (SOL), блокчейн от слой 1, който се връща след преодоляване на предизвикателства през предишния мечеш цикъл. Известна с високата си пропускателна способност и ултра-ниски такси, Solana предоставя мащаб, от който напредналите DeFi и игрови приложения се нуждаят.

Междувременно институционалните инвеститори възстановяват увереността си в перспективите на Solana – особено тъй като нейната бързина и мащабност я правят подходящ потенциален избор за проекти по токенизация на активи. Много фирми като Bitwise вече признаха Solana като платформа, която може да поддържа токенизирани акции, облигации и недвижими имоти в мащаб – което предвещава добро бъдеще за мрежата, докато традиционният пазар от $257 трилиона започва да се премества в блокчейна.

Snorter Token

Завършваме списъка си с Snorter Token (SNORT) , полезен токен на Snorter Bot, който е крипто търговски бот, захранван от Solana и базиран на Telegram.

Потребителите на бота могат да използват команди за „snipe“, за да купуват нови токени в рамките на секунди от пускането им, и дори да настройват “stop-loss” и “take profit” поръчки за управление на риска. Snorter Bot също ще позволява на потребителите автоматично да копират сделките на топ изпълняващи се портфейли, като всичко това се случва без да напускат интерфейса на Telegram.

Цената на SOL скочи с около 10% през последната седмица, надхвърляйки $160 на монета, като към момента е $159.27. По този начин тя решително се изкачи над своята 200-дневна EMA след пробив от модел, подобен на бичи флаг.

Ранният интерес от инвеститори помогна на предварителната продажба на SNORT токена да събере повече от $1.8 милиона за сравнително кратко време. Купувачите имат ограничена възможност да си осигурят SNORT за $0.0981, преди да започне следващият етап на предварителна продажба.

Тъй като сигурността в Web3 пространството е от съществено значение, Snorter Bot идва с вграден алгоритъм за откриване на измами. По време на бета тестове анализаторът на кода на бота успя да идентифицира измами от тип „honeypot“ с около 85% точност.

Друга причина инвеститорите да се присъединят към предварителната продажба на SNORT токена е структурата на таксите на Snorter Bot. Обикновено децентрализираните търговски ботове на Solana таксуват между 1% и 2% на сделка – но Snorter Bot ще таксува само 0.85% на сделка за потребители, които притежават SNORT токена (в сравнение с 1.5%, ако не притежавате SNORT).

Инвеститорите също могат да стейкат SNORT за 205% APY веднага, без да чакат края на предварителната продажба.

Посетете Snorter Token

Заключение

Докато Bitcoin достига впечатляващите $123,000, отбелязвайки нов етап в крипто пазара, сезонът на алткойните набира скорост. Този бичи импулс подхранва растежа на алткойни като Ethereum, Solana, както и нови проекти като Bitcoin Hyper и Snorter Token , предлагайки уникални възможности за инвеститорите. С нарастваща ликвидност и институционален интерес, сега е ключовият момент да се включите в предварителната продажба на токени. Въпреки високия потенциал, вниманието към риска и проучването остават от съществено значение.

