Сезонен ръст при оранжерийните зеленчуци

През четвъртата седмица на януари 2026 г. цените на дребно на основните хранителни стоки в страната остават относително стабилни, сочат данните от оперативния седмичен анализ на Системата за агропазарна информация (САПИ), предоставени на БТА. Наблюдаваните седмични отклонения (седмица 4 спрямо седмица 3) са в рамките на обичайните за сезона граници, като по-изразена динамика се отчита при пресните плодове и зеленчуци, особено при оранжерийната продукция.

Продукти с най-големи изменения в цените

Най-значимите процентни промени през отчетния период на седмична база са регистрирани при зелените чушки - 5,8 процента нагоре до 3,47 лв./кг, краставиците - 4,2 процента нагоре до 4,30 лв./кг, яйцата (размер М) - 2,1 процента нагоре до 0,52 лв./бр., кашкавала „Витоша“ - 1,2 процента надолу до 25,70 лв./кг, доматите - 2,5 процента надолу до 3,81 лв./кг.

Данните потвърждават, че най-съществените изменения за периода са концентрирани при зеленчуците, докато останалите основни групи запазват относителна стабилност.

Млечни продукти

При млечните продукти динамиката остава ограничена. Средната цена на дребно за кашкавал „Витоша“ бележи минимално седмично понижение от 1,2 процента, достигайки 25,70 лв./кг. Кравето сирене запазва нивата си, със средна цена за страната около 17,50 лв./кг.

Анализът по области показва значителни регионални разлики. При кашкавал „Витоша“ най-високи стойности са отчетени в София - 35,50 лв./кг, докато в Хасково той се търгува за 15,90 лв./кг, което представлява разлика над 100 процента. Според експертите подобни отклонения се обясняват с различна структура на търговските надценки, логистични разходи и покупателна способност.

Меса и месни продукти

В сектора на месата не се регистрират резки седмични колебания на национално ниво. Свинският бут се търгува на средни нива около 12,50 лв./кг, а пилешкото месо (замразено) запазва стабилност с цена около 8,35 лв./кг.

При цените на свинския врат се наблюдават съществени различия между отделни области - от 11,20 лв./кг във Враца до 19,80 лв./кг в Бургас, което показва значителен диапазон в ценовите равнища на дребно в страната.

Плодове и зеленчуци

Най-значимото ценово движение през седмицата се наблюдава при оранжерийната продукция, където цените се повишават осезаемо. При зелените чушки поскъпването е с 5,8 на сто до 3,47 лв./кг, а при краставиците - с 4,2 на сто до 4,30 лв./кг.

Паралелно с това доматите поевтиняват с 2,5 на сто до 3,81 лв./кг, което предполага по-добро предлагане и/или ценова корекция след предходни нива.

При зелените чушки се наблюдава отчетлив ценови диапазон – от 2,55 лв./кг в южните райони до 4,39 лв./кг в Североизточна България. По-ниските цени в южните области се свързват с географската близост до основните вносни канали от Турция и Гърция, което намалява транспортните разходи.

При яйцата (размер М) се отчита леко повишение от 2,1 на сто, като средната цена достига 0,52 лв./бр. Промяната се обяснява с баланс между предлагането и увеличено потребление в края на месеца.

Фактори: сезонност, енергия и локация

Според САПИ отчетените изменения през периода се обясняват основно с няколко фактора.

От една страна, това е сезонност през януари – по-високи разходи за отопление на оранжериите и по-ограничено местно производство, което води до по-силна роля на вноса. По отношение на зависимостта от зимен внос, особено за зеленчуците, южните райони традиционно се възползват от по-ниски транспортни разходи.

Влияние оказват също енергийните и производствените разходи – натискът върху разходната база при преработвателите и логистиката влияе върху цените при млечни и месни продукти.

Контекст: приемане на еврото

На фона на приемането на еврото от 1 януари 2026 г. данните от САПИ показват, че пазарът на основни храни през разглеждания период запазва стабилност, като отчетените изменения са предимно сезонни, а не резултат от валутни фактори или изразена спекулативна динамика.

Очаквания

Прогнозите за следващия отчетен период сочат запазване на текущите ценови равнища при основните продукти, с вероятност за плавно нормализиране на цените при стоки със сезонен характер, при условие че енергийните ресурси и международната логистика останат предвидими.

