Сформират работна група, която да провери наемите на рибната борса във Варна

Снимки: Община Варна

Кметът на Варна - Благомир Коцев, се запозна с исканията на част от наемателите на търговски площи на т.нар. рибна борса в града. Това стана по време на инициирана от тях среща, на която присъстваха още председателят на Общинския съвет Христо Димитров, изпълнителният директор на общинското дружество „Пазари“ ЕАД - Варна Недко Радев, народни представители и общински съветници от партия „Възраждане“.

Търговците на риба и рибни продукти са против последното повишение на наемите на тържището, стана ясно по време на срещата. Те се жалваха още от повишените си сметки за електричество, както и от част от условията на борсата. По думите на присъстващите това ги прави неконкурентноспособни на големите хранителни вериги и поставя под въпрос оцеляването на бизнеса им.

Кметът Коцев увери, че Община Варна е заинтересована от осигуряването на добри условия на борсата, които да бъдат в полза както на търговците, така и на крайните потребители. Той обясни, че част от исканията на наемателите зависят от прилагането на политики на национално ниво, други са свързани с решения на Общинския съвет, който е принципал на дружеството и определя ръководството му.

Директорът на „Пазари” ЕАД Недко Радев изложи накратко финансовите данни за изминалата година и припомни, че от 2009 г. насам наемите са вдигани на три пъти – два пъти с по 10 на сто и веднъж с 12%. Като основанията за последното повишение той изтъкна повишаването на прогнозните разходи за 2026 г., свързани с увеличението на минималната работна заплата, на цените за сметопочистване и сметоизвозване, охрана и др.

По предложение на председателя на Общинския съвет до четвъртък – 22 януари, ще бъде сформирана работна група към постоянната комисия „Собственост и стопанство“, в чийто състав ще влязат по няколко представители на наемателите от различни площадки на дружеството, включително на Рибния пазар, на Общинския съвет, общинската администрация и на „Пазари” ЕАД.

Предвижда се най-късно до края на месец февруари работната група да се запознае с исканията на търговците, със счетоводните документи, с видовете търговски площи и условията за отдаването им под наем, за да направи детайлен анализ на финансовото и функционалното им състояние. Търговците бяха призовани да изложат своите възражения и аргументи, както и конструктивните си предложения за решаването на някои от възникналите затруднения.

