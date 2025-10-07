Сграда се срути в центъра на Мадрид, хора са в неизвестност

Кадри Youtube

Сграда в процес на реконструкция в центъра на Мадрид се срути частично, ранявайки трима строителни работници. Не се знае колко хора са в неизвестност, съобщиха испанските служби за спешна помощ, цитирани от Асошиейтед прес.

Нито един от ранените не е в сериозно състояние.

Двама души са леко ранени, а третият е откаран в болница със счупен крак, съобщи Беатрис Мартин, говорителка на спешните служби, цитирана от Ройтерс.

Ранените са съобщили, че няколко техни колеги са били вътре в сградата, когато тя се е срутила, каза Мартин, без да посочи точен брой изчезнали.

Пожарникарите заявиха, че "няколко етажа" са се срутили, посочва.

На видеозапис, публикуван в "Екс" от службите за спешна помощ, фасадата на сградата е покрита с огромно зелено платнище.

Полицията и пожарникарите са използвали дронове и кучета за да проверят дали има хора, заклещени вътре в сградата, разположена близо до операта и кралския дворец в испанската столица.

Частичното срутване на пететажната сграда е вътрешно, като фасадата ѝ е останала непокътната, добави Мартин.

Сградата е била преустроявана в хотел от строителна фирма.

