Сграда се срути в центъра на Мадрид, хора са в неизвестност
Кадри Youtube
Сграда в процес на реконструкция в центъра на Мадрид се срути частично, ранявайки трима строителни работници. Не се знае колко хора са в неизвестност, съобщиха испанските служби за спешна помощ, цитирани от Асошиейтед прес.
Нито един от ранените не е в сериозно състояние.
Двама души са леко ранени, а третият е откаран в болница със счупен крак, съобщи Беатрис Мартин, говорителка на спешните служби, цитирана от Ройтерс.
Ранените са съобщили, че няколко техни колеги са били вътре в сградата, когато тя се е срутила, каза Мартин, без да посочи точен брой изчезнали.
Пожарникарите заявиха, че "няколко етажа" са се срутили, посочва.
На видеозапис, публикуван в "Екс" от службите за спешна помощ, фасадата на сградата е покрита с огромно зелено платнище.
Полицията и пожарникарите са използвали дронове и кучета за да проверят дали има хора, заклещени вътре в сградата, разположена близо до операта и кралския дворец в испанската столица.
Частичното срутване на пететажната сграда е вътрешно, като фасадата ѝ е останала непокътната, добави Мартин.
Сградата е била преустроявана в хотел от строителна фирма.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!