Схема за увеличаване на почивката през септември

Пиксабей

Месец септември традиционно се свързва с национални празници и почивни дни, а и тази година календарът предлага възможности за повече свободно време.

Първият от тях е 6 септември – Денят на Съединението на България, който през 2025 г. се пада в събота. Следващият понеделник, 8 септември, е обявен за почивен, съвпадайки с християнския празник Рождество на Света Богородица. Така се събират три последователни почивни дни. При желание, с допълнителен отпуск на 5 септември (петък), периодът може да се удължи и да се превърне в четиридневен уикенд.



Втората възможност за отдих идва с 22 септември – Деня на независимостта на България, който през тази година се пада в понеделник. Това отново осигурява три почивни дни за работещите. Ако се вземе отпуск на 19 септември (петък), се получава още един удължен уикенд.





Така септември се очертава като месец, който може да донесе повече време за отдих с минимално използване на отпуск. Само с два стратегически подадени дни – 5 и 19 септември – работещите могат да получат два удължени уикенда. Това е ценна възможност за планиране на пътувания, почивка сред природата или време със семейството, преди настъпването на есента.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!