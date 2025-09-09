Схемата в супермаркета 5-4-3-2-1 пести пари и време

Пиксабей

Много лесно човек може да се изгуби в супермаркета – да се лута между рафтовете, да забрави списъка си и в паника да слага в кошницата каквото му попадне. Резултатът често са шкафове, пълни с излишни продукти, които никога няма да бъдат изядени, и липса на истинска храна за приготвяне на седмично меню.

За щастие, съществува просто решение, което позволява да се организират покупките, да се намали разхищаването и да се превърне пазаруването в ефективно и по-малко стресиращо преживяване.

Това решение е методът 5-4-3-2-1. Той се състои в закупуването на пет зеленчука, четири плода, три източника на протеин, две въглехидратни храни и едно лакомство. Формулата става популярна благодарение на готвача Уил Колман, който твърди, че чрез този трик може да приготви между четири и шест хранения за двама души с по-малко от 86 евро.

Дори да не сте опитен готвач, този метод ви позволява лесно да приготвите разнообразни ястия. Освен това той ограничава разхищаването на храна, защото купувате само необходимото за готвене, без да натрупвате продукти, които после остават неизползвани, пише Блиц

Предвиждайки тези покупки, ще можете по-лесно да планирате седмицата си и да имате ясна представа за менюто. Трикът не само спестява време в кухнята, но и помага да се избегнат импулсивни покупки, които натоварват бюджета.

Основата са зеленчуците и плодовете, към които се добавят разнообразни протеини – например сьомга, яйца или тофу. За въглехидрати могат да се включат ориз и макаронени изделия. Формулата завършва с една приятна съставка – сладкиш като шоколад или, за тези, които внимават за здравето си, малък плод като бонус.

Важно е да се отбележи, че този метод не е строга мантра, която трябва да се следва буквално, а по-скоро практичен съвет. Списъкът може да се персонализира според индивидуалните хранителни предпочитания и да се адаптира според сезона. Опитайте го – може би именно така ще избегнете да излезете от магазина само с три кифли, дезодорант и пакет леща.

