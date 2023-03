Си Дзинпин: Китай заедно с Русия ще защитава световния ред

Кадър Туитър

Китай заедно с Русия има решителна готовност да защитава едноцентричната международна система в днешния неспокоен свят и да защитава световния ред, основан на международното право. Това каза при пристигането си в Москва китайският президент Си Дзинпин, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

"В далеч не така спокойния свят Китай има готовност заедно с Русия да отстоява решително едноцентричната международна система, да защитава световния ред, основан на международното право и основополагащите норми на международните отношения, които се базират на целите и принципите на Устава на ООН, да се придържа към истинска многостранност, насърчавайки многополярността в света и демократизацията в международните отношения, както и да способства за развитието на глобалното управление в по-справедлива и рационална посока", каза китайският президент. По думите му Китай и Русия като големи страни и постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН играят важна роля в международните дела.

Си Дзинпин добави, че очаква по време на посещението в подробности да бъдат обменени мнения с руския президент Владимир Путин по въпроси на двустранните отношения и по важни регионални и международни теми, представляващи взаимен интерес, както и да бъде набелязан план за развитие на стратегическото взаимодействие и практическото сътрудничество. "Уверен съм, че визитата ще бъде плодотворна, придавайки нов импулс за здраво и стабилно развитие на китайско-руските отношения на всеобхватно партньорство и стратегическо взаимодействие в новата епоха", подчерта китайският лидер, цитиран от БТА. Си Дзинпин пристигна по-рано днес на държавно посещение в Русия. Самолетът му се приземи на столичното летище "Внуково" около 12:59 часа московско време.

Chinese President Xi Jinping has arrived in Moscow for his three-day visit with Russian leader Vladimir Putin.



Beijing is calling this trip a "journey of peace." The United States is monitoring for signs that China will provide military aid to Russia. pic.twitter.com/V1LFbDS7Zn