Си Дзинпин към Тръмп: Путин може "да съжалява за нахлуването в Украйна"
Кадър Ютуб
Китайският президент Си Дзинпин каза на американския си колега Доналд Тръмп по време на срещата на върха в Пекин миналата седмица, че руският държавен глава Владимир Путин може "да съжалява за нахлуването си в Украйна", пише Turkey Today.
Източници на FT заявиха, че коментарите на Си относно решението на Путин да започне пълномащабна инвазия през февруари 2022 г. изглежда са отишли по-далеч от всичко, предложено по време на предишните срещи на Си с бившия президент на САЩ Джо Байдън.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!