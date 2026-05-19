Си Дзинпин към Тръмп: Путин може "да съжалява за нахлуването в Украйна"

Кадър Ютуб

Китайският президент Си Дзинпин каза на американския си колега Доналд Тръмп по време на срещата на върха в Пекин миналата седмица, че руският държавен глава Владимир Путин може "да съжалява за нахлуването си в Украйна", пише Turkey Today.

Източници на FT заявиха, че коментарите на Си относно решението на Путин да започне пълномащабна инвазия през февруари 2022 г. изглежда са отишли ​​по-далеч от всичко, предложено по време на предишните срещи на Си с бившия президент на САЩ Джо Байдън.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!