Си Дзинпин нахока Трюдо: Всичко, което обсъждахме, изтече във вестниците и това не е редно

Кадър Туитър

Китайският президент Си Дзинпин бе заснет да обвинява канадския премиер Джъстин Трюдо на 4 очи по време на срещата на върха на Г-20 в Бали.

Причината е изтичане на информация за двустранния им разговор в Индонезия. Във видеото, разпространено от световните агенции, се вижда как президентът Си казва на канадския министър-председател чрез преводач, че това е неуместно, и го обвинява в липса на "искреност", предаде Актуално.

Вероятно е имал предвид съобщенията, че Трюдо е обсъждал предполагаемия китайски шпионаж и намесата в канадските избори по време на срещата.

Разговорите, които се проведоха при закрити врата, бяха първите подобни между Трюдо и Си Дзинпин от години насам.

"Всичко, което обсъждахме, изтече във вестниците и това не е редно", казва китайският лидер пред Трюдо на мандарин. След като се усмихва и кимва с глава, канадският премиер отговаря с думите: "В Канада вярваме в свободния, открит и откровен диалог и именно такъв ще продължим да водим".

"Ще продължим да се стремим да работим конструктивно заедно, но ще има и неща, по които не сме съгласни", добавя той. Преди Трюдо да довърши, президентът Си прекъсва колегата си и го моли първо да "създаде условията" за това.

Накрая стиска ръката на Трюдо и си тръгва. Кратката, но показателна размяна на реплики подчертава напрежението между Китай и Канада, което се покачва след задържането на изпълнителния директор на Huawei Technologies Мън Ванчжоу през 2018 г. и последвалия арест на двама канадци от Пекин по обвинения в шпионаж.

По-късно и тримата бяха освободени. Наскоро напрежението по оста Отава – Пекин обаче се възобнови след ареста на Юешън Уанг - служител в обществения сектор на електрическата компания Hydro-Quebec в Монреал, който беше обвинен в шпионаж. Уанг е обвинен, че е "придобил търговски тайни в полза на Китайската народна република в ущърб на икономическите интереси на Канада", се казва в изявление на канадската полиция.

BREAKING: Chairman Xi dresses down Justin Trudeau like a junior employee for leaking their private conversation to the media. Trudeau can barely walk after pic.twitter.com/QlRtbiBSIg