Си Дзинпин в новогодишната си реч: Повторното обединение на Китай е неизбежно

Повторното обединение на Китай е неизбежно, заяви президентът на страната Си Дзинпин в обръщение към нацията, малко след като Пекин обяви края на военните си маневри в близост до Тайван, предадоха Синхуа и Франс прес.

"Обединението на нашата родина, в духа на времето, е неизбежно", заяви Си в Пекин, докато представяше новогодишното си послание за 2026 г. Китайският народ от двете страни на Тайванския пролив е свързан с кръвни и родствени връзки, подчерта президентът.

Днес говорителката на Държавния съвет по тайванските въпроси Чжан Хан заяви, че всяка страна или сила, която си играе с огъня по въпроса за Тайван, със сигурност ще плати цена, отбелязва Синхуа. Тя направи този коментар в отговор на въпрос на медиите относно неотдавнашното обявление на САЩ за продажба на оръжие на Тайпе, пише БТА.

Опитите на властите на Демократичната прогресивна партия да търсят „независимост на Тайван“, разчитайки на САЩ или на сила, са обречени на провал, подчерта Чжан.

Чжан призова американската страна да спазва принципа за единен Китай и трите съвместни комюникета между Китай и САЩ, да спре опасната практика на въоръжаване на Тайван и да подходи към въпроса за Тайван с максимална предпазливост, отбелязва Синхуа.

