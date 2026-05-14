Си Цзинпин: САЩ и Китай искат запазване на мира и стабилността в Тайванския проток

Опазването на мира и стабилността в Тайванския проток е най-големият общ интерес на Китай и САЩ, заяви китайският президент Си Цзинпин по време на разговорите си с американския президент Доналд Тръмп в Пекин, съобщи Китайската централна телевизия (CCTV), цитирана от БТА.

Подчертавайки, че Тайван е най-важният въпрос в отношенията между Китай и САЩ, Си каза на Тръмп, че ако той бъде решен по правилен начин, двустранните отношения ще се радват на обща стабилност.

В противен случай двете страни могат да се сблъскат и дори да се стигне до конфликти, което ще постави цялостните отношения в голяма опасност, каза Си, подчертавайки, че "отделянето на Тайван" и мирът в Тайванския проток са несъвместими като огън и вода.

Поддържането на мира и стабилността в Тайванския проток е най-големият общ знаменател между Китай и САЩ, подчерта той.

Тръмп пристигна в Китай на тридневно държавно посещение по покана на китайския си колега, отбелязва китайската телевизия.

След официалния разговор в Голямата зала на народа американският президент не отговори на въпрос дали са обсъждали темата за Тайван, отбелязва Ройтерс.

Двамата позираха за снимки в Храма на небето – обект от Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, където някога императорите се молели за добра реколта.

Лидерите се споразумяха и да разширят сътрудничеството в областта на търговията и селското стопанство и обсъдиха ситуацията в Близкия Изток, Украйна и Корейския полуостров, подчертава китайската държавна телевизия.

